Легендата на Аржентина – Лионел Меси, излезе с послание в социалните мрежи след изгубения финал от Испания на Мондиал 2026. Нападателят призна, че на този етап е трудно да бъде оценено наистина постигнатото от „гаучосите“ на Световното.

Той поздрави Испания за успеха и призна, че болката от загубата е огромна.

„Болката е огромна и ще отнеме време, за да заздравее тази рана. Но аз също така пазя всичко хубаво... Мачовете, които обърнахме, давайки всичко от себе си, което завинаги ще остане в спомените ни, подкрепата на цяла страна, която, заедно с упорития труд и усилия на тази група, ни доведе до това отново да бъдем сред най-добрите в света.

Днес е трудно да оценим напълно постигнатото, но тази група достигна два поредни финала на Световното първенство.

Благодаря ви от сърце за всеки поздрав и всяко съобщение. За пореден път успяхме да се обединим като страна и да бъдем заедно, споделяйки огромната гордост, че сме аржентинци.

Искам също да поздравя Испания за спечелването на шампионата“, написа Меси в социалните мрежи.