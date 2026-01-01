Честваме паметта на свети пророк Йезекиил.

Йезекиил бил потомък на еврейски свещенически род и добре познавал вярата и богослужението на народа си. Преживял трагедията на завладяването на Йерусалим и Юдея от Навуходоносор, който в началото на VI век преди Христос изселил в Месопотамия голяма част от евреите като роби.

В петата година от Вавилонския плен Йезекиил получил Божи призив да служи като Негов пратеник сред прокудените евреи. Пророческото му служение продължило 20 години. Той пламенно учил народа, че нещастието ги е постигнало заради техните грехове и отклонението от почитта към единия истински Бог. Увещавал ги да се покаят с думите: "Отхвърлете от себе си всичките си грехове, с които сте грешили, и направете си ново сърце и нов дух; защо да умирате?... Защото Господ Бог казва: Аз не искам смъртта на грешника, но да се обърне той и да бъде жив!".

Пророкът получил и откровение за възкресението на мъртвите. Той разказва, че Божията ръка го поставила сред поле, пълно с човешки кости, и Господ му казал: "Изречи пророчество за тия кости и кажи им: Сухи кости, чуйте словото Господне! Тъй казва Господ: ето, Аз ще въведа във вас дух и ще оживеете". Йезекиил изпълнил заповяданото и видял, че костите се съединяват и на тях израства плът. И отново Господ му казал: "Изречи пророчество за Духа и кажи: Тъй казва Господ Бог: дойди от четирите ветрове, Дух Божи, и духни върху тия убити, и те ще оживеят!". Пророкът изрекъл това пророчество и в костите влязъл Дух, те оживели и се изправили на нозете си. Това пророчество за всеобщото възкресение на мъртвите е част от богослужебните текстове в навечерието на Възкресение Христово.

Заради покайната си проповед и някои цитати и образи, използвани в новозаветни книги, пророк Йезекиил е почитан в християнството.