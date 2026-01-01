Бони Тайлър
Бони Тайлър / Getty Images

Семейството на Бони Тайлър се събра днес в Суонзи, за да отдаде последна почит на легендарната уелска певица, която почина на 75-годишна възраст през юли. Съпругът ѝ Робърт Съливан, с когото тя беше повече от пет десетилетия, водеше опечалените на възпоменателната служба в Swansea Minster.

Тайлър, чието рождено име е Гейнър Хопкинс, почина на 8 юли в болница във Фаро, Португалия. Смъртта ѝ настъпи след усложнения, свързани със спешна операция на червата, след която тя е била поставена в медикаментозно предизвикана кома.

Певицата живееше между Португалия и Уелс заедно със съпруга си Робърт Съливан, който е предприемач в сферата на недвижимите имоти. След смъртта ѝ тялото ѝ беше върнато във Великобритания за последното сбогуване.

Преди днешната церемония хиляди фенове се събраха по улиците на Мъмбълс, Суонзи, за да отдадат почит на певицата. Ковчегът ѝ беше посрещнат с аплодисменти, цветя и изпълнения на най-големите ѝ хитове. Сред тях беше „Total Eclipse of the Heart“ – песента, превърнала се в емблема на кариерата ѝ.

На погребалната служба звучаха две от песните на Тайлър – „If I Sing You a Love Song“ от 1978 г. и „It's a Heartache“ от 1977 г.

В програмата за церемонията певицата беше описана като „топла и щедра артистка, чиято музика докосна поколения и продължава да изпълва дансинги и караоке клубове по целия свят“.

Сред хората, отдали почит на Тайлър, бяха нейният дългогодишен мениджър Матю Дейвис и Роджър Бел – човекът, който откри певицата, докато тя изпълнявала в клуб в Суонзи.

 

Семейството на певицата призова вместо цветя да бъдат направени дарения за две благотворителни организации, които тя подкрепяше – Noah's Ark Children's Hospital Charity и Cerebral Palsy Cymru.

Особено емоционални бяха посланията на племенниците на певицата. В един от тях тя е наречена „скъпа леля Гейнър“, а близките ѝ подчертават колко важна роля е имала в живота им.

Тайлър и Робърт Съливан нямаха деца. Певицата обаче е била изключително близка с племенниците си. В едно от посланията си племенникът ѝ Кристофър я определя като „майка по толкова много начини“.

Днешната церемония последва емоционалното изпращане на певицата през родния ѝ край в събота. Тогава хиляди фенове изпълниха улиците на Мъмбълс, докато ковчегът ѝ беше откаран към дома ѝ във Фърнхил. Мнозина пяха нейни песни и оставяха цветя в знак на почит.

Бони Тайлър остава завинаги свързана с едни от най-големите хитове на 70-те и 80-те години – „It's a Heartache“, „Total Eclipse of the Heart“ и „Holding Out for a Hero“. Певицата беше планирала ново европейско турне преди смъртта си.

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