Семейството на Бони Тайлър се събра днес в Суонзи, за да отдаде последна почит на легендарната уелска певица, която почина на 75-годишна възраст през юли. Съпругът ѝ Робърт Съливан, с когото тя беше повече от пет десетилетия, водеше опечалените на възпоменателната служба в Swansea Minster.
Тайлър, чието рождено име е Гейнър Хопкинс, почина на 8 юли в болница във Фаро, Португалия. Смъртта ѝ настъпи след усложнения, свързани със спешна операция на червата, след която тя е била поставена в медикаментозно предизвикана кома.
Fans and famous faces descend on Swansea to bid farewell to Bonnie Tyler at singer's funeralhttps://t.co/WByp0dBfoC— GB News (@GBNEWS) August 17, 2026
Певицата живееше между Португалия и Уелс заедно със съпруга си Робърт Съливан, който е предприемач в сферата на недвижимите имоти. След смъртта ѝ тялото ѝ беше върнато във Великобритания за последното сбогуване.
Bonnie Tyler's funeral preparations get underway at Swansea Minster with her order of service 'remembering the warm, generous artist' and Total Eclipse Of The Heart flower tribute https://t.co/wSwPKBUnom— Daily Mail (@DailyMail) August 17, 2026
Преди днешната церемония хиляди фенове се събраха по улиците на Мъмбълс, Суонзи, за да отдадат почит на певицата. Ковчегът ѝ беше посрещнат с аплодисменти, цветя и изпълнения на най-големите ѝ хитове. Сред тях беше „Total Eclipse of the Heart“ – песента, превърнала се в емблема на кариерата ѝ.
На погребалната служба звучаха две от песните на Тайлър – „If I Sing You a Love Song“ от 1978 г. и „It's a Heartache“ от 1977 г.
Pallbearers carry the coffin of Bonnie Tyler during her funeral at Swansea Minster in Swansea, Wales. The singer famous for hit "Total Eclipse" who was born Gaynor Hopkins, died in hospital on July 8th 2026, aged 75 in Portugal.— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) August 17, 2026
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В програмата за церемонията певицата беше описана като „топла и щедра артистка, чиято музика докосна поколения и продължава да изпълва дансинги и караоке клубове по целия свят“.
Сред хората, отдали почит на Тайлър, бяха нейният дългогодишен мениджър Матю Дейвис и Роджър Бел – човекът, който откри певицата, докато тя изпълнявала в клуб в Суонзи.
Thousands of fans gather in Bonnie Tyler’s hometown to watch beloved singer’s funeral pic.twitter.com/IKwfyEH0ZF— The Sun (@TheSun) August 17, 2026
Семейството на певицата призова вместо цветя да бъдат направени дарения за две благотворителни организации, които тя подкрепяше – Noah's Ark Children's Hospital Charity и Cerebral Palsy Cymru.
Особено емоционални бяха посланията на племенниците на певицата. В един от тях тя е наречена „скъпа леля Гейнър“, а близките ѝ подчертават колко важна роля е имала в живота им.
Тайлър и Робърт Съливан нямаха деца. Певицата обаче е била изключително близка с племенниците си. В едно от посланията си племенникът ѝ Кристофър я определя като „майка по толкова много начини“.
Днешната церемония последва емоционалното изпращане на певицата през родния ѝ край в събота. Тогава хиляди фенове изпълниха улиците на Мъмбълс, докато ковчегът ѝ беше откаран към дома ѝ във Фърнхил. Мнозина пяха нейни песни и оставяха цветя в знак на почит.
Бони Тайлър остава завинаги свързана с едни от най-големите хитове на 70-те и 80-те години – „It's a Heartache“, „Total Eclipse of the Heart“ и „Holding Out for a Hero“. Певицата беше планирала ново европейско турне преди смъртта си.