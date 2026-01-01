Легендарната певица Бони Тайлър е починала на 75-годишна възраст, пише Vesti.bg , позовавайки се на Би Би Си (BBC).

В изявление, публикувано на уебсайта на певицата, се казва: „Семейството и екипът на Бони са съкрушени да съобщят, че Бони неочаквано почина снощи в болница в Португалия в резултат на заболяването, за което беше лекувана.

„Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим за поверителност, за да се справим с тази трагедия“.

Трагичната новина за смъртта на Бони Тайлър идва след седмици на интензивно медицинско наблюдение и драматични обрати, които държаха феновете ѝ в напрежение. Пътят към фаталния край започна в началото на май, когато от официалния сайт на певицата беше разпространено съобщение за спешна чревна операция, претърпяна в болница във Фаро, Португалия. Първоначалната информация носеше нотка на оптимизъм, като се съобщаваше, че интервенцията е преминала успешно и звездата се възстановява.

Само ден по-късно, на 7 май, обаче стана ясно, че състоянието ѝ се е влошило. Говорител на Тайлър потвърди, че лекарите са я поставили в медикаментозна кома, за да подпомогнат възстановяването ѝ – ход, който подчерта сериозността на ситуацията. Кулминацията на кризата настъпи няколко дни след това, когато по време на опит да бъде изведена от комата, певицата получи сърдечен арест и се наложи спешна реанимация. Въпреки че лекарите успяха да я стабилизират, тя остана в интензивно отделение под постоянно наблюдение, борейки се с последиците от тежката инфекция до последния си дъх.

Коя е Бони Тайлър (Гейнър Хопкинс)

Гейнър Хопкинс, известна професионално като Бони Тайлър, е уелска певица, прочута със своя характерен, дрезгав глас. Тя придобива известност в края на 70-те години с албума си "The World Starts Tonight" и сингли като "Lost in France" и международния хит "It's a Heartache". Кариерата ѝ достига своя връх през 80-те години чрез сътрудничеството ѝ с композитора и продуцент Джим Стейнман.

Това партньорство създава някои от най-емблематичните ѝ песни, включително мощната балада "Total Eclipse of the Heart", която става хит номер едно във Великобритания, САЩ и няколко други страни, и е един от най-продаваните сингли на всички времена. Друг голям хит от този период е "Holding Out for a Hero". Тайлър има множество номинации за награда "Грами" и представлява Обединеното кралство на песенния конкурс "Евровизия" през 2013 г.