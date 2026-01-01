В словашкия национален парк „Велка Фатра“ (Голяма Фатра) избухна горски пожар, който обхваща площ от около 3,5 хектара, съобщи в понеделник информационната агенция TASR, позовавайки се на пожарната служба.
Администрацията на националния парк призова посетителите чрез социалните мрежи да избягват района между планинските върхове Скална Алпа и Смрековица.
Im slowakischen Nationalpark Grosse Fatra brennen rund 3,5 Hektar Wald. Die Behörden rufen Besucher auf, das Gebiet zu meiden. https://t.co/HosyAmlcf9— Berner Zeitung (@BernerZeitung) August 17, 2026
Бяха мобилизирани екипи от професионални и доброволни пожарни бригади от по-широкия околен район, се посочва в съобщението.
Националният парк се намира в северната част на държавата членка на ЕС и се простира по главния хребет на едноименната планинска верига. Той е предимно залесен и е дом на кафяви мечки, вълци, рисове, усойници и огненни саламандри.
Požiar v Národnom parku Veľká Fatra zrejme spôsobili ľudia. V najprísnejšie chránenej oblasti pod vyhliadkou Skalnej Alpy horí tritisíc štvorcových metrov kosodreviny. #narodnyparkvelkafatra #krimi #slovensko #požiar #europskatvorba https://t.co/KADxqq6kNO— Koktejl.sk (@KoktejlSK) August 17, 2026
От 2002 г. бившата защитена природна зона е един от деветте национални парка в Словакия.