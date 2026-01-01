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В словашкия национален парк „Велка Фатра“ (Голяма Фатра) избухна горски пожар, който обхваща площ от около 3,5 хектара, съобщи в понеделник информационната агенция TASR, позовавайки се на пожарната служба. 

Администрацията на националния парк призова посетителите чрез социалните мрежи да избягват района между планинските върхове Скална Алпа и Смрековица. 

Бяха мобилизирани екипи от професионални и доброволни пожарни бригади от по-широкия околен район, се посочва в съобщението.

Националният парк се намира в северната част на държавата членка на ЕС и се простира по главния хребет на едноименната планинска верига. Той е предимно залесен и е дом на кафяви мечки, вълци, рисове, усойници и огненни саламандри. 

 

 

От 2002 г. бившата защитена природна зона е един от деветте национални парка в Словакия.

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БГНЕС
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