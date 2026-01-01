Хърватската полиция е арестувала четирима души за предизвикване на горски пожар в района на адриатическия град Задар, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Трима от арестуваните са хърватски граждани, а една жена е с чуждестранно гражданство, но не се споменава откъде е.

Четиримата са арестувани по сигнал от семейна двойка, която е съобщила на полицията. Засега не са известни повече детайли, включително по какъв начин арестуваните се свързват с възникването на пожара - дали е намерен в автомобила им предмет, който би могъл да бъде свързан с предизвикване на пожар, отбелязва ХРТ.

За предизвикване на пожар в Хърватия е предвидена глоба от 2000 до 20 000 евро или затвор за 60 дни. Ако пожарът е нанесъл по-големи материални щети или е застрашил човешки животи, тогава наказанието лишаване от свобода може да достигне до 15 години.