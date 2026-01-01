Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава Би Би Си.

Кметът на Бордо Тома Казньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25–30 км от центъра на града, като подчерта, че засега не се обсъжда евакуация на самия Бордо.

През нощта срещу неделя, 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населени места в департамента Жиронд, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция.

Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в едни от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината в страната са изгорели близо 98 000 хектара.

В потушаването на огъня участват 2500 пожарникари, включително екип от Швейцария, 1500 военнослужещи и близо 1200 полицаи и жандармеристи. Един от ръководителите на операцията Никола Бра заяви, че пожарът създава „собствени ветрове и вихрушки“, което го прави непредсказуем и изключително труден за овладяване.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес предупреди, че обстановката остава „много неблагоприятна“, а огънят се разпространява хаотично към района на Бордо. Заради силния вятър и сухата растителност е затворен 60-километров участък от магистрала А63 към Испания.

Пожарите засегнаха и въздушния транспорт. Всички полети от летище Бордо след 17:15 ч. бяха забавени, а част от тях, включително полети до Великобритания, отменени. От летището обясниха, че ограниченията са въведени, за да се улесни работата на аварийните служби.

Заради кризата последният етап от колоездачната обиколка „Тур дьо Франс“ в Париж беше съкратен от 133 на 89 километра, за да могат част от силите за сигурност да бъдат пренасочени към борбата с пожарите.

Президентът Еманюел Макрон увери, че Франция ще възстанови засегнатите райони и че правителството ще оказва подкрепа толкова дълго, колкото е необходимо.

Тежка остава ситуацията и в Испания, където над 90 000 души са евакуирани в районите около Мадрид и Авила. Огънят е засегнал около 77 000 хектара, а властите определят пожара в област Авила като най-големия в съвременната история на страната.

Нов пожар избухна и край Валенсия. Регионалният президент Хуанфран Перес Льорка призна, че стихията е „извън възможностите“ на службите за овладяване. Властите предупреждават, че високите температури и ниската влажност ще затруднят допълнително борбата с огъня.

При пожар във Валенсия в събота загина един цивилен, а по-рано през седмицата двама пожарникари изгубиха живота си при гасенето на огъня край Бордо.

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че страната е изправена пред „трудни часове“, въпреки че през нощта е постигнат известен напредък в овладяването на пожарите. Той призова и за „широк обществен пакт за справяне с климатичната извънредна ситуация“.