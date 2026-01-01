Зимбабвийските власти продължават да издирват тела от претоварения ферибот, който се преобърна на езерото Кариба миналата седмица, като броят на загиналите при крушението надмина 80 души, предаде Асошиейтед прес.

Фериботът се преобърна при силни вълни във вторник. Полицията днес съобщи, че броят на загиналите се е увеличил до 84, от 72 предния ден, тъй като бяха открити още тела. Агенцията за управление на бедствията на Зимбабве съобщи, че 77 души са спасени.

Според различните оценки най-малко 153 пътници са се качили на съда с капацитет 90 души.

Ферибот с 95 души се преобърна в езерото Кариба, тече спасителна операция

Полицията в южноафриканската страна заяви, че „все още се извършват издирвателни дейности в опит да се открият изчезнали“.

Стареещият ферибот е пътувал от град Кариба до селски и рибарски общности в северозападната част на страната, където пътищата са повредени, а общественият транспорт е оскъден.

Сред загиналите има 18 деца, като най-малкото е само на 1 година. Според полицията 16 от жертвите са били на 10 или по-малко години.

БТА/АП

Езерото Кариба е най-голямото по обем изкуствено езеро в света. То е създадено след изграждането на язовир на река Замбези в края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. Езерото се простира на повече от 200 километра, а на места ширината му достига около 40 километра.

Кариба се поделя между Зимбабве и Замбия, като границата между двете държави преминава през езерото.