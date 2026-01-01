Ако осигурите на тялото си необходимите хранителни вещества, можете да поддържате по-дълги и по-здрави кичури, съобщава Prevention. „Здравето на косата ви зависи от хранителните вещества, които консумирате, така че ако в диетата ви липсват основни хранителни вещества, това веднага се забелязва“, казва дерматоложката д-р Асми Бери.

Колегата й от Ню Йорк Гари Голдънбърг добавя: започнете с богата на хранителни вещества диета, като се фокусирате върху пълноценни храни като постни протеини, плодове, зеленчуци и здравословни мазнини.

Според Мелиса Мроз-Планелс, национален медиен говорител на Академията по хранене и диетика и член на Консултативния съвет за списание Prevention, трите най-важни витамина за здравословен растеж на косата са витамините А, С и В7 (биотин). „Витамин А насърчава растежа на косата и участва в производството на себум, който овлажнява косата и скалпа. Витамин С участва в синтеза на колаген, който е важен за производството на кератин. Биотинът е витамин от група В, който може да насърчи растежа на косата“, обясни тя.

Д-р Голдънбърг също така подчерта витамините B12, D и E, желязото, цинка и омега-3 мастните киселини. „Тези хранителни вещества играят ключова роля в растежа на клетките, намаляват възпалението и поддържат силата на космените фоликули“, каза той. Протеинът също е важно хранително вещество, върху което да се съсредоточим. „Протеинът е ключов, защото косата е изградена предимно от протеина кератин. Ако не получавате достатъчно от него, растежът на косата се забавя, кичурите стават по-слаби и се получава косопад. Всъщност, дефицитът на някое от тези хранителни вещества може да доведе до изтъняване и отслабване на косата. „Когато на тялото му липсват ключови хранителни вещества, то дава приоритет на жизненоважни функции на органите пред растежа на косата. Това може да доведе до косопад, накъсване и по-бавен растеж. Ниските нива на желязо, протеини или цинк могат да причинят изтъняване, накъсване и дори състояния като телогенен ефлувиум.“ „Телогенният ефлувиум е прекомерен косопад, причинен от стрес или дефицит на витамини“, обясни д-р Бери.

И така какво да ядете, когато губите коса?

Ягоди

Диетологът Кери Ганс казва, че ягодите са отличен източник на витамин С. „Витамин С е мощен антиоксидант с противовъзпалителни свойства, който може да помогне за увеличаване на кръвообращението в цялото тяло, включително към скалпа, което стимулира космените фоликули и насърчава растежа на косата“, обясни тя.

Жълтъци

Те са добър източник на биотин, който отдавна се свързва с растежа на косата, отбеляза Ганс. „По-специално, биотинът насърчава производството на кератин, естествен протеин, който се намира в тялото и участва в образуването на коса“, обясни тя.

Леща

Тази растителна храна съдържа желязо, което помага за транспортирането на кислород до клетките на тялото, посочи Ганс. „Когато човек има железен дефицит, известен още като анемия, често се появява косопад“, отбеляза тя.

Мазните риби

Сьомгата, херингата и скумрията са добър източник на омега-3 мастни киселини, които според д-р Бери „намаляват възпалението на скалпа и насърчават хидратацията и блясъка на косата“. Мазните риби също са богати на протеини и съдържат селен, витамин B и витамин D. „Селенът, микроелемент, помага за регулиране на нивата на хормоните на щитовидната жлеза и играе ключова роля за намаляване на оксидативния стрес върху космените фоликули.“ „Витамин D също е свързан със стимулиране на растежа на нови космени фоликули“, добави д-р Бери. Според нея хората с ниски нива на витамин D често изпитват изтъняване на косата.

Спанак

Спанакът е листен зеленчук, който съдържа желязо, витамин А, фолат и витамин C. „Желязото помага за доставянето на кислород до космените фоликули“, обясни д-р Бери. Ниските нива на желязо, отбеляза тя, могат да причинят прекомерен косопад. „Фолатът, витамин от група В, е от съществено значение за производството на кератин и здравословния растеж на косата“, поясни още тя. Въпреки че витамин А е важен за здравето на скалпа, заслужава да се отбележи, че според Медицинското училище на Харвард излишъкът от витамин А може всъщност да наруши растежа на косата и да доведе до увеличен косопад.

Сладки картофи

„Сладките картофи са богати на витамин А, биотин и малко витамин С, всички от които са известни със своето действие, стимулирайки растежа на косата“, отбелязва Мроз-Планелс.

Моркови

Подобно на сладките картофи, морковите са богати на витамин А и витамин С, добавя Мроз-Планелс. Тези оранжеви плодове съдържат и каротеноиди, за които е доказано, че предпазват от увреждане на ултравиолетовите лъчи и спомагат за подобряване на еластичността, хидратацията и текстурата на кожата.

Броколи

„Броколито съдържа същите важни витамини, плюс биотин“, изтъква още Мроз-Планелс. С витамини А и С, които са полезни за скалпа, и биотин, който насърчава производството на кератин, този вкусен зелен зеленчук със сигурност ще насърчи здравословния растеж на косата.

Кисело мляко

„Богато на биотин и витамин А, киселото мляко може да насърчи растежа на косата“, смята Мроз-Планелс.

Червени чушки

Те са богати на витамини С и А. Витамин С играе жизненоважна роля в производството на колаген, а витамин А играе роля в производството на себум, така че и двата витамина правят чудеса за здравето на скалпа, продължава с разясненията си Мроз-Планелс.

Авокадо

Д-р Бери отбеляза, че този плод е богат на биотин и здравословни мазнини, за които е известно, че стимулират растежа на косата и насърчават по-здрава и блестяща коса.

Стриди

„Стридите са богати на цинк, който насърчава възстановяването на тъканите и предотвратява отслабването на космените фоликули“, отбеляза д-р Бери. Те са също така отличен източник на протеини и съдържат витамин B12.

Боб

Черният боб, червеният боб и нахутът съдържат високи нива на протеини, желязо, цинк, биотин и фолат, които според експертите са от съществено значение за здравите космени фоликули и кръвообращението на скалпа.

Пилешко месо

Постните меса като пилешкото са източник на висококачествен протеин. „Той е от съществено значение за образуването на кератин, заедно с желязото, което играе жизненоважна роля за здравето и растежа на косата“, отбеляза д-р Голдънбърг. Той също така отбеляза, че дефицитът на желязо е доста често срещан, особено при жените, и може да доведе до косопад.

Бадеми

„Тези ядки са богати на витамин Е, това е антиоксидант, който предпазва от клетъчно увреждане. Бадемите съдържат също биотин, който насърчава производството на кератин, и магнезий, който укрепва космените фоликули, насърчавайки по-бързия и по-здрав растеж на косата и намалявайки накъсването ѝ“, обясни д-р Голдънбърг.

Орехи

„Орехите съдържат омега-3 мастни киселини, които подхранват скалпа, намаляват възпалението и подобряват кръвообращението“, каза д-р Голдънбърг. Той също така отбеляза, че съдържат биотин и антиоксиданти, които укрепват космените фоликули и намаляват оксидативния стрес, като по този начин насърчават по-гъста и блестяща коса. | БГНЕС