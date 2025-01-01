Домашните маски за коса с натурални съставки са лесен и ефективен начин да подхраните косата, да я хидратирате и да стимулирате нейния растеж – всичко това без скъпи процедури и химикали - с продукти, които имате вкъщи.

Всяка жена си мечтае за дълга и гъста коса: Как може да се постигне?

Ето 5 много лесни и рецепти:

Подхранваща маска за суха коса

Съставки:

½ авокадо

1 с.л. мед

1 с.л. зехтин

Как се прави: Смачкайте авокадото, добавете меда и зехтина. Нанесете на влажна коса за 20–30 минути.

Маска за възстановяване и блясък

Съставки:

1 яйце

2 с.л. зехтин

1 с.л. кисело мляко

Как се прави: Разбийте яйцето, смесете с останалите съставки и нанесете на косата за 20 минути. Забележка: Изплакнете със хладка вода, за да не се пресече яйцето.

Хидратираща маска с мед и кокосово масло

Съставки:

2 с.л. кокосово масло (разтопено)

1 с.л. мед

Как се прави: Загрейте леко кокосовото масло, смесете с меда и нанесете от средата към краищата. Дръжте 30–40 минути.

Маска за мека и гладка коса

Съставки:

1 добре узрял банан

1 с.л. мед

1 с.л. зехтин или кокосово масло

Как се прави: Пасирайте банана, за да няма парченца, добавете меда и маслото. Дръжте 20–30 минути.

Маска за растеж и укрепване

Съставки:

2 с.л. рициново масло

1 с.л. зехтин

няколко капки витамин E (по желание)

Как се прави: Затоплете леко маслата, нанесете основно по корените и масажирайте 5–10 минути. Оставете да действа 1 час.