В четири общини в Северна Македония - Гостивар, Маврово и Ростуше, Врабчище и Център Жупа днес ще се проведат повторно местни избори.

На изборите за местна власт, които се проведоха през октомври миналата година, в тези четири общини не беше постигната необходимата избирателна активност от над една трета от вписаните в избирателните списъци и затова изборната процедура трябва да започне от начало. В Гостивар избирателната активност на 19 октомври беше е 33,31 процента, като малко на 20 гласа не достигнаха, за да бъде постигнато законовото изискване за успешни избори. Във Врабчище гласуваха 25,18 процента от избирателите, в Маврово и Ростуше - 30,31 процента, а в Център Жупа - едва 21,49 процента.

Двадесетдневната предизборна кампания приключи в петък, а гласуването днес ще продължи до 19:00 часа (20:00 ч. бг. време), като според Държавната избирателна комисия от организационна и техническа гледна точка изборите са подготвени, но за тях няма регистрирани наблюдатели.

В три от общините има по двама кандидати за кмет, а в Център Жупа - само един кандидат за кмет - Ариан Ибраим от Демократическата партия на турците.

Кандидати за кмет на Гостивар са Невзат Бейта от коалицията от албански партии, която е партньор в управлението на страната - ВЛЕН, и Вальбон Лимани от „Национален алианс за интеграция“ (НАИ) - коалиция, водена от най-голямата албанска партия ДСИ.

Във Врабчище кандидати са Исен Шабани от НАИ и независимият кандидат Зулхайрат Демири, а в Маврово и Ростуше - Онер Якупоски, подкрепен от коалицията, водена от ВМРО-ДПМНЕ, и Анес Ахмети, издигнат от СДСМ.

В изборната бюлетина за общински съветници на първо място ще бъдат изписани кандидатите от коалицията ВЛЕН, следвани от коалицията на ВМРО-ДПМНЕ, трети - кандидатите от НАИ, а на четвърта позиция – коалицията, водена от СДСМ.

Вчера, съгласно закона, в общините гласуваха затворници, болни и немощни.

В избирателния списък в Гостивар са регистрирани 82 870 граждани с право на глас, в Маврово Ростуше - 10 575, във Врабчище са 27 279, а броят на регистрираните в избирателния списък избиратели в Център Жупа е 7562.