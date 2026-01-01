Градският транспорт в София се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В готовност за работа са били 166 снегорина.

На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг.

Студ, сняг и навявания сковават почти цяла България в неделя, обявен е оражев и жълт код (КАРТА)

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя.“ В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. В планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“, са извършени обработки и по улици с обществена значимост и вътрешни квартални улици.

Опесъчени са пътищата в природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – хижа Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“.

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днешния ден.