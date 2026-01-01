Израелската армия заяви днес, че ще намери и неутрализира новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, предаде Франс прес.

Хаменей не се е появявал публично от избирането си за върховен лидер преди повече от седмица.

Израел: Всеки наследник на Хаменей е обречен на ликвидиране

"Моджтаба Хаменей не го чуваме, не го виждаме, но можем да кажем едно: ще продължим да преследваме всеки, който е заплаха за Израел, няма да остане ненаказан, ще го издирим, ще го намерим и ще го неутрализираме", заяви говорителят на израелската армия Ефи Дефрин.