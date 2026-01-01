Гъст дим се стеле над Иран, мирисът на горящ петрол се носи над градовете, а в Ормузкия проток горят танкери и се сблъскват дронове. Насилието се разраства, пише Daily Mail.

Операция „Епична ярост“ е в третата си седмица. По данни на американското командване, САЩ и Израел са нанесли около 6000 удара – близо 460 на ден.

Ръководството на Иран е обезглавено, ядрената му програма – тежко ударена. И въпреки това страната продължава да се съпротивлява. Причината: 20 години подготовка.

Иран разчита на т.нар. децентрализирана мозаечна отбрана – система, при която десетки полуавтономни звена действат самостоятелно. Дори без централен контрол, те продължават бойните действия.

Тази стратегия е изградена върху уроците от Ирак, Афганистан и предишни войни: ако „главата“ бъде отрязана, „тялото“ не трябва да умира.

Военната инфраструктура е разпръсната, често под земята. Командирите по провинции имат право сами да вземат решения – от ракетни удари до атаки с дронове.

От началото на конфликта Иран е изстрелял стотици ракети и хиляди дронове. Целта не е бърза победа, а изтощение.

Ключов е и принципът на асиметрия на разходите: евтини дронове принуждават противника да използва скъпи прехващачи. Затварянето на Ормузкия проток допълнително увеличава глобалния икономически натиск.

Системата обаче има слабости – децентрализацията носи риск от хаос и грешни решения, особено при по-неопитни части.