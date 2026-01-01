753 милиона евро печалба. Над 105 000 специалисти. И почти 10% принос към икономиката на страната. Българският технологичен сектор вече не расте бурно, но се превърна в една от най-влиятелните индустрии в страната със съществен икономически отпечатък.

В момент, когато технологиите вече определят конкурентоспособността на цели икономики, отличаването на лидерите зад този напредък се превръща в необходим ориентир за бъдещето. „Мениджър“ години наред следи и отразява развитието на технологичния бранш чрез информационния си поток – както в списанието, така и в сайта „Мениджър Нюз“, специалното годишно издание Tech Connect и събитието Technovation.

Като естествено продължение на тази важна част от съдържанието си, списание „Мениджър“ обявява първото издание на националния конкурс Technovators league – инициатива, която отличава компаниите, лидерите и проектите зад реалния технологичен растеж в България.

Конкурсът се реализира в партньорство с PwC, които разработват методологичната рамка за оценка. В Technovators league могат да кандидатстват компании, отделни личности и лидери, изследователи, предприемачи и ръководители на обществени инициативи. Допускат се кандидатури за сделки, проекти и трансформации, реализирани през 2024 и 2025 г., като е възможно както самономиниране, така и номинация от трета страна.

Журито включва представители на „Мениджър Медия Груп“, PwC и независими експерти в областта на технологиите, AI и киберсигурността. Сред членовете на журито са:

Деница Димитрова, управител, Мениджър Медия Груп

Диана Аладжова, партньор, SilverLine Capital

Румяна Тренчева, Value Accelerator Advisor, Goldman Sachs Asset Management

Борис Георгиев, директор на Google Cloud за Централна и Източна Еврпа

Георги Шарков, бивш служебен министър на електронното управление

Любимир Тулев, главен изпълнителен директор, CyberExperts

Петко Петков, съдружник, PwC

Радослав Гайдарски, главен изпълнителен директор, Cleverpine Ventures

Светлин Наков, съосновател, SoftUni

Процесът преминава през кандидатстване, предварителна селекция, журиране и крайна оценка. В част от категориите ще се проведе и публично гласуване с тежест 30% от крайната оценка.

Не пропускайте възможността да бъдете сред първите наградени в Technovators league като подадете своята кандидатура до 10 юли.

Категориите обхващат ключови направления от сектора: технологии и изкуствен интелект, киберсигурност, трансформационни сделки и социално въздействие чрез технологии. Отличават се както индивидуални лидери, така и организации с доказан принос за развитието на технологичната екосистема.

Категория Tech Deal отличава хората и компаниите зад най-значимите сделки в технологичния сектор през 2024–2025 г. – трансакции, довели до реална бизнес трансформация и създаване на дългосрочна стойност. Допускат се номинации за сливания и придобивания, инвестиционни рундове, отделяния и съвместни дружества, когато номинираният има водеща роля в резултата.

Категория Cybersecurity Leader е насочена към професионалисти и организации, които изграждат устойчива дигитална сигурност и превръщат управлението на киберриска в стратегическо предимство. Отличават се личности и компании с доказуем принос – изградени системи, намалени инциденти, подобрено съответствие и силна култура на сигурност.

Категория Tech Innovator отличава технологични лидери и организации, които внедряват иновации с измерим бизнес резултат. Категорията включва както компании от технологичния сектор, така и организации от други индустрии, реализирали успешни технологични трансформации.

Категория Social Champion насочва вниманието към личности и организации, които използват технологиите за обществен ефект – дигитално образование, социални иновации, достъпност и решения за уязвими групи. В тази категория финансовият резултат не е критерий за оценка.

Кулминацията на конкурса е специалната награда Future Shaper - признание на журито за личност или компания с изключителен принос и дългосрочно влияние върху развитието на технологичната индустрия. Наградата отличава кандидати с нетрадиционни идеи, кросдисциплинарен подход и способност да създават иновативни решения с потенциал да оформят нови пазарни модели.

За Future Shaper не се кандидатства директно. Победителят се избира от журито измежду всички кандидати, преминали първоначалната селекция във всички категории, на база цялостното им представяне и подадената информация.

Общи условия за кандидатстване в конкурса: тук

Често задавани въпроси: тук

Запознайте се с пълните условия на конкурса тук .

Кандидатствайте от 1 юни до 10 юли и бъдете сред първите победители в Technovators League.



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