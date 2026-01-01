Пожар пламнал около 16.30 часа на 24 юли в апартамент в град Разград. Огънят тръгнал от включен котлон на готварска печка, оставен без надзор. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Жилището се обитава от сирийски граждани с хуманитарен статут – 34-годишен мъж, 27-годишната му съпруга и трите им деца на 9, 7 и 5 години.

По време на пожара децата са били оставени сами. Пламъците са загасени от дежурната смяна на РСПБЗН-Разград.

Няма пострадали, нанесени са материални щети в кухненското помещение.

По случая е започнала проверка.