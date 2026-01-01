Димните облаци, предизвикани от пожарите край Мадрид и видими от голяма част от провинцията, се „свързаха“ днес с тези от пожара в района на френския град Бордо. Това показват сателитни изображения на испанската Държавна метеорологична агенция (Aemet), предаде АФП.

Пожарите в районите на Мадрид и Авила (ударението е на първата сричка – бел. ред.) вече изпепелиха 25 000 хектара, а тези в района на Бордо – близо 40 000 хектара. Испанските и френските власти наредиха евакуацията на около 270 000 души през последните дни. Двете страни поискаха европейска помощ за справяне с пожарите.

БТА

БТА

Кафяво небе над Мадрид и опасен въздух

Димът и нахлуването на въздушни маси от Африка направиха така, че тази сутрин небето над Мадрид осъмна с кафяв цвят, а във въздуха се усеща мирис на изгоряло, съобщи ЕФЕ.

При температура, която днес няма да надхвърли 30 градуса, и на повече от 70 км от пожарите, опустошаващи планинския район западно от Мадрид, градът също усеща последиците от този пожар, макар източници от службата за спешни случаи 112 на автономна област Мадрид да потвърдиха пред ЕФЕ, че няма риск за здравето. Въпреки това заради влошаването на качеството на въздуха се препоръчва да се вземат допълнителни предпазни мерки и да се ограничи активността на открито, особено при възрастните хора, децата, бременните жени и болните. Също така мадридската служба за спешни случаи и службата 112 препоръчват да се затворят вратите и прозорците, както и всички вентилационни отвори в дома, и да не се стои на открито, ако не е наложително. Трябва да се предпазват също очите и кожата, като за целта се препоръчва носене на дрехи с дълги ръкави. Маската трябва да бъде тип FFP2.

БТА

Десетки огнеборци във Франция са ранени, страната очаква в помощ товален самолет

Франция, пък, се подготвя да използва голям, специално адаптиран товарен самолет, за да разпръсква огнезадържащ препарат в борбата с пламъците, които наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, включително от някои предградия на лозарския регион около град Бордо, предаде Асошиейтед прес.

Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуниез каза, че тежкият самолет А400М ще бъде включен в очакваната “дълга и много трудна” борба с пламъците в региона Жиронд в Югозападна Франция.

Властите наредиха на хората между пожара и Бордо да се евакуират, включително от части от западните предградия на града и други градове и села.

Премиерът Себастиен Льокорню нарече пожарите "безпрецедентни" и заяви, че пожарът в Жиронд гори с такава сила, че генерира собствен вятър.

БТА

"Нашият приоритет е ясен – опазване на човешки животи", написа той в социалната мрежа Екс и добави, че заповедите за евакуация "трябва да бъдат изпълнявани без забавяне".

Льокорню каза също, че пожарните екипи днес са били подсилени със стотици войници, а региона Жиронд са доставени маски за лице, които да предпазят хората от излагането на потенциално токсичен дим.

Десетки френски огнеборци са ранени, съобщиха властите, но не дадоха информация за загинали и в двете страни, въпреки сцените на паника, когато хората бягаха с колите си, а полицията ходеше от врата на врата, за да ги призове да се евакуират на фона на огромни кълбета дим в небето.

Поредицата от горещи вълни, които тази година настъпиха необичайно рано и с голяма сила, а Европа бе обхваната от рекордно високи температури, превърна местата с горска и храстовидна растителност в лесно възпламеними територии, отбелязва АП.