/ iStock/Getty Images

Испания днес е последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия и Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40 градуса, предава БНР.

Високите температури са допълнителна пречка за гасенето на пожарите в страната.

Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, след като изпепели над 35 000 хектара.

Продължава борбата с огнището край Толедо, което наложи евакуацията на жители и туристи.

Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на Иберийския полуостров днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра.

БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят