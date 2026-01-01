Испания днес е последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия и Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40 градуса, предава БНР.
Високите температури са допълнителна пречка за гасенето на пожарите в страната.
🌡️ Spain issues red heat alerts for parts of Valencia, Alicante and Murcia, warning of an 'extraordinary danger' as temperatures are set to exceed 44°C https://t.co/L6nn8j8SzS pic.twitter.com/hulj8QB9t5
🌡️ Spain issues red heat alerts for parts of Valencia, Alicante and Murcia, warning of an 'extraordinary danger' as temperatures are set to exceed 44°C https://t.co/L6nn8j8SzS pic.twitter.com/hulj8QB9t5— Anadolu English (@anadoluagency) July 22, 2026
Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, след като изпепели над 35 000 хектара.
Продължава борбата с огнището край Толедо, което наложи евакуацията на жители и туристи.
Mapped: Spain braces for 47C as tourist hotspots warned over record-breaking heat https://t.co/YFAWcB5z77— Insurrection Ken (@hertzel_m) July 22, 2026
Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на Иберийския полуостров днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра.