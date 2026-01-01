Френските власти наредиха в петък пълна евакуация на полуостров Кап Фере – популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие, застрашена от мащабен горски пожар. За извеждането на хората бяха изпратени лодки, тъй като районът е свързан с континента само с един основен път.
Мярката засяга район с множество ваканционни имоти, къмпинги и туристи, които в момента прекарват летните си почивки там. Според властите евакуацията подчертава сериозността на ситуацията.
En direct : plus de 10 000 hectares de forêt ravagés dans le Sud-Ouest, le Cap-Ferret évacué— FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 24, 2026
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Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че страната е поискала помощ от Европейския съюз чрез Механизма за гражданска защита.
„Франция поиска активиране на механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Скоро ще можем да разчитаме на подкрепления от два хърватски самолета Canadair, два португалски самолета Air Tractor, както и два тежки хеликоптера Black Hawk от Чехия и Словакия“, написа Макрон в социалната мрежа X.
Префектът на регион Нова Аквитания Софи Брокас заяви, че евакуираните от полуостров Кап Фере могат да напуснат района от четири пристанища между 7:00 и 10:00 часа местно време. Останалите жители трябва да използват лодки или единствения път към континента.
A giant wildfire is burning through thousands of hectares in southwesterm France as it advances towards homes in Lege Bourg in the Gironde region, with emergency teams working to prevent the blaze’s spread to residential areas and Cap Ferret peninsula, a highly popular summer… pic.twitter.com/CBXJR27EHT— The New Region (@thenewregion) July 24, 2026
Франция е сред най-тежко засегнатите европейски държави от продължаващите горещи вълни това лято. Високите температури, продължителното засушаване и изсъхналата растителност създават благоприятни условия за бързо разпространение на горски пожари в много части на континента.
„Нашите сили за сигурност водят истинска битка срещу горските пожари. Нацията е с вас“, заяви френският вътрешен министър Лоран Нунес.
Ситуацията в Югозападна Франция допълнително се усложни заради друг пожар, избухнал близо до Бискарос, на около 40 километра южно от Кап Фере. Огънят е унищожил около 2500 хектара площ и все още не е напълно овладян.
Wildfires prompt France to evacuate popular Cap Ferret peninsula, as hundreds flee by boat https://t.co/Una0YD6A6A— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 24, 2026
„Ветровете и динамичната обстановка правят ситуацията силно неблагоприятна“, заяви префектът на департамента Ланд Жил Клаврьол.
French authorities order evacuation of Cap Ferret peninsula, as tourists flee wildfires by boat. https://t.co/dj59SOZUGG pic.twitter.com/mjymyyPiq8— CNN (@CNN) July 24, 2026
Над 23 000 души са били евакуирани от района на Бискарос, включително туристи от къмпинги, жители на ваканционни домове, деца от летен лагер и обитатели на дом за възрастни хора. Властите са поискали и съдействие от местни фермери за осигуряване на допълнителни водни резервоари за борбата с огъня.