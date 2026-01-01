Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ настоява за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Предложенията целят да се противодейства на нарастващата агресия и липсата на възпитание, които според организацията са довели до трагични инциденти.

В официална позиция синдикалната организация с председател д-р Юлиан Попов заявява, че скорошен тежък инцидент с участието на ученици от Пловдив е „индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани“. Според синдиката, този случай е поредното доказателство за дългогодишен проблем, свързан с липсата на възпитание и уважение към правилата.

Основни предложения: От оценка по поведение до санкции за родители

Пакетът от мерки, предложен от синдиката, засяга пряко ученици, родители и учители. На първо място се поставя въвеждането на оценка за дисциплина, която да бъде съпътствана от стимули за добро възпитание. Целта е поведението в час и в училище да има пряко отражение върху успеха на ученика.

Организацията настоява и за реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и за ограничаване на достъпа до социални мрежи. Предлага се също така да се опрости процедурата за налагане на санкции при нарушения, като се преосмисли възможността за обжалване, когато „тя обезсмисля възпитателния ефект на санкцията“.

За родителите, чиито деца системно нарушават училищния правилник, се предвиждат административни и финансови санкции, както и задължителен доброволчески труд. Друго предложение е временно отстраняване от учебни занятия за ден или няколко дни на ученици, проявили груба агресия.

Критика към образователния закон и „либералния подход“

Според синдикат „Образование“ в основата на проблема стои настоящият Закон за предучилищното и училищното образование. В позицията той е определен като „лобистки закон“, който толерира агресията, липсата на правила и наказва добрите и възпитани деца. От синдиката твърдят, че законът е превърнал учителя в „заложник на политици и бюрократи“, принуден да доказва работата си на хартия, вместо да се фокусира върху преподаването.

Синдикатът критикува и държавните институции, включително Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалните управления на образованието (РУО), за „бездействащия поглед“ и насърчаването на прекомерна родителска намеса в управлението на училищата. В позицията се отправя призив за прекратяване на политическия и административен натиск върху учители и директори при жалби от родители.

Предложенията на синдиката представляват опит за фундаментална промяна в образователната среда, като акцентът се измества от подкрепящи политики към възстановяване на дисциплината и отговорността. Според организацията, ако не се предприемат решителни действия днес, обществото ще продължи да се сблъсква с прояви на агресия и жестокост.