Мобилната автоматична измервателна станция на Столичната община не показва превишения на нормите на основните показатели на въздуха, съобщиха от пресцентъра на Столичната община във връзка със задимяването над София в следствие на пожар в Сърбия.

От Общината препоръчват на гражданите като превантивна мярка затваряне на прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. За уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания се препоръчва да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

Мараня и миризма на дим над части от България: Каква е причината

В Столичната община са постъпили над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части, посочват от общината. От там информират, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Мобилната автоматична измервателна станция на общината е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части.

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) проверява пунктовете за качеството на атмосферния въздух във връзка със силното задимяване над София вследствие на пожара в Сърбия. Това съобщиха по-рано днес от пресцентъра на министерството.

За задимяване поради голям пожар в Сърбия предупредиха и от Община Костинброд и апелираха да се избягва престой навън.

От Община Драгоман информираха, че силното задимяване в района на община Драгоман е в резултат на сериозен пожар на територията на Република Сърбия.

От Областна дирекция на МВР - София съобщиха за БТА, че в Софийска област има няколко сигнала за задимяване.

Задимяване е регистрирано и в района на Трън, като причината най-вероятно е пожарът на територията на Сърбия.