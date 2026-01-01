Започва мащабна реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“. Това съобщи на брифинг Георги Господинов – началник на МП „Капитан Андреево“. По думите му пунктът е ограничен от жп линия и река Марица и не може да бъде разширен значително. Очакванията са да се увеличи пропускателната способност с около 25%.

Трафикът по време на ремонтните дейности няма да бъде спиран.

Агенция „Митници“

Годишно през пункта минават над 1 млн. товарни автомобила, отбеляза той.

По проект е предвидено реконструкцията да се извърши в рамките на 365 дни, но планът е да завършим в по-кратък срок, посочи той. Стройтелно-ремонтните дейности ще протекат в три етапа. Изпълнител е „Главболгарстрой“.

Дейностите ще обхванат всички трасета - както за лекия трафик, така и трафика за тежкотоварни автомобили.

Предвидени са нови навеси и увеличаване на кабинките на "Гранична полиция" и на Агенция "Митници".

Броят на кабинките на „Гранична полиция“ за входящите товарни автомобили ще бъде увеличен от 3 на 7 броя, ще бъдат изградени нови рентгенови рамки и нови навеси за проверка.

Агенция „Митници“

"Митническата проверка вече ще се извършва под навес, ще се подобрят условията за работа на работещите на ГКПП „Капитан Андреево“", посочи Господинов.

На изходящия трафик е предвидено работните станции на Агенция "Митници" да се увеличат от 6 на 8 броя, ще бъдат увеличени и кабинките на "Гранична полиция".

Ще има и ново работно място за БАБХ, където ще обработват преминаващите живи животни.

Предвидени са нови скадови площи за задържани стоки заради натовареността на пункта, както и нов архив. Предвидена е и нова волиера за кучета.

Господинов отбеляза, че след реконструкцията всички кабинки ще бъдат под навес.

Агенция „Митници“

Той каза още, че по отношение на лекия трафик сега е най-тежкият период от годината заради турските гастарбайтери.

По думите му е предвидено нещо много ново и иновативно и това е обособяване на двойни кабинки. След реконструкцията те ще бъдат реверсивни. Те ще се използват според натоварването. При входящия пътнически трафик трасетата ще се увеличат от 10 на 15, като пет от тях ще бъдат реконструирани като реверсивни, което ще позволява да се използват в двете посоки в зависимост от натоварването.

Агенция „Митници“

На част от навесите ще бъдат монтирани фотоволтаични панели и над 50% от електроенергията, която се използва на пункта, ще идва от тях.

Началникът на МП „Капитан Андреево“ посочи, че ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна.

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