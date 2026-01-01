Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна, предава БНР.
Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущения в движението на влаковете по Средиземноморското крайбрежие.
🔴FRANCE 🇫🇷| #Var : a fierce fire🔥is raging this Sunday 19 afternoon between the towns of #Taradeau and #LesArcs. Several hectares have already gone up in smoke, and the fire is now threatening homes. Evacuations have been ordered as more than 220 firefighters have been deployed pic.twitter.com/FjOMSTsC0j— Nanana365 (@nanana365media) July 19, 2026
Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий.
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Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес.
🚨 #FRANCE #FRANCIA #Incendie #Wildfires #Incendio— LW World News (@LW_WorldNews) July 19, 2026
Another forest fire in France 💔
🔴 FRANCE : A MASSIVE WILDFIRE IS BURNING IN TARADEAU ( VAR ), THREATENING THE TOUR DU TARADEL AND THE 12th-century CHAPELLE SAINT-MARTIN.
Fueled by intense Mistral winds and severe drought, the… pic.twitter.com/xgyrExDAgG
Франция е подложена на поредица от горещи вълни от началото на май. Екстремните температури доведоха до нови рекорди в няколко европейски държави и увеличиха риска от пожари в условията на силно изсушена растителност.
Според оценки на учени и здравни институции продължителните периоди на необичайно високи температури са свързани с хиляди допълнителни смъртни случаи в Белгия, Великобритания, Франция и Испания. Редица други европейски страни също отчетоха рекордно високи средни температури.