Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна, предава БНР .

Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущения в движението на влаковете по Средиземноморското крайбрежие.

🔴FRANCE 🇫🇷| #Var : a fierce fire🔥is raging this Sunday 19 afternoon between the towns of #Taradeau and #LesArcs . Several hectares have already gone up in smoke, and the fire is now threatening homes. Evacuations have been ordered as more than 220 firefighters have been deployed pic.twitter.com/FjOMSTsC0j

Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

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Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес.

🚨 #FRANCE #FRANCIA #Incendie #Wildfires #Incendio

Another forest fire in France 💔



🔴 FRANCE : A MASSIVE WILDFIRE IS BURNING IN TARADEAU ( VAR ), THREATENING THE TOUR DU TARADEL AND THE 12th-century CHAPELLE SAINT-MARTIN.



Fueled by intense Mistral winds and severe drought, the… pic.twitter.com/xgyrExDAgG