/ iStock

Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна, предава БНР.

Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущения в движението на влаковете по Средиземноморското крайбрежие.

Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

800 хектара в пламъци: Голям пожар заплашва гората Фонтенбло край Париж (ВИДЕО)

Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес.

Франция е подложена на поредица от горещи вълни от началото на май. Екстремните температури доведоха до нови рекорди в няколко европейски държави и увеличиха риска от пожари в условията на силно изсушена растителност.

Според оценки на учени и здравни институции продължителните периоди на необичайно високи температури са свързани с хиляди допълнителни смъртни случаи в Белгия, Великобритания, Франция и Испания. Редица други европейски страни също отчетоха рекордно високи средни температури.

По темата

БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят