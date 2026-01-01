Франция е изправена пред безпрецедентна гореща вълна вече почти седмица. Националната метеорологична служба „Метео Франс“ обяви червен код за опасни горещини в 54 департамента днес, като предупреждението засяга около 39 милиона души.

На 22 юни в страната бяха подобрени или изравнени над 450 температурни рекорда. Средната температура за деня достигна 29,2°C, което го нарежда като третия най-горещ ден, регистриран някога във Франция. В департамента Шер термометрите отчетоха дори 43,3°C.

В Париж температурите може да надхвърлят 40°C в средата на седмицата. Столицата вече постави нов юнски рекорд, след като бяха измерени 38,4°C. Днес министърът на отбраната Себастиан Льокорню ще председателства ново заседание на междуведомствения кризисен щаб - второто в рамките на няколко дни.

Нощта също беше необичайно гореща, особено в регионите Нова Аквитания, Пеи дьо ла Лоар и Център-Вал дьо Лоар, където бяха отчетени минимални температури, „никога досега недостигани по което и да е време на годината“, съобщи „Метео Франс“.

Температурите не паднаха под 22,8°C в Алансон, 23,2°C в Сен Назер, 23,4°C в Тур и Блоа, 24,6°C в Поатие и 24,9°C в Шоле. В района на Париж-Монсури минималната температура достигна 24,2°C.

Горещата вълна, сравнявана с тази от август 2003 г., вече е отнела няколко човешки живота.

Във Воклюз две деца бяха открити мъртви в семейния автомобил, след като се заключили вътре. Ден по-рано трима възрастни души починаха в домовете си в департамента Жиронд.

Къпането също се оказа фатално. През уикенда 13 души са се удавили в различни части на страната, сочат данни на Гражданска защита.

Нови температурни рекорди бяха регистрирани и в редица градове, сред които Рен с 40,6°C, Анже с 40,9°C, Сент с 42°C и Бордо с 41,9°C. |