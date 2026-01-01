Над половината от населението на Франция беше засегнато от изключително високи температури, показват изчисления на АФП, а стотици училища промениха графиците си, за да не държат учениците в прегрети класни стаи.

Близо 36 млн. французи бяха обхванати от оранжев код за жега, издаден от метеорологичната служба. Това е втората най-висока степен на предупреждение и призовава жителите да бъдат „много внимателни“, сочи изчисление въз основа на данни за населението от националната статистическа агенция.

Горещата вълна накара 784 основни и средни училища от общо 60 000 учебни заведения в страната да променят работното си време. 150 от тях бяха напълно затворени, съобщи министърът на образованието Едуар Жефре.

Националната метеорологична агенция на Франция предупреди, че горещата вълна ще бъде „широкообхватна, продължителна и интензивна“.

Очаква се температурите да достигнат около 40 градуса в някои региони между неделя и вторник.

Макар астрономическото лято да започва едва в неделя, това вече е втората гореща вълна във Франция тази година след необичайно топъл период през май, който счупи рекорди в половината страна.

Тази година Франция преживя най-горещата си пролет от началото на измерванията през 1900 г. Средната температура в страната за периода от март до май беше с около 1,7 градуса над нормата.

Учени предупреждават, че горещите вълни в Европа стават все по-чести в резултат на климатичните промени.