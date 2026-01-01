Парламентът прие единодушно на първо и второ четене в едно заседание Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителствата на България и Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 21 ноември 2025 г. в София.

Към настоящия момент между България и Монголия не съществува действаща двустранна спогодба в областта на международния автомобилен транспорт, посочват от парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

Ратифицирането на спогодбата е необходимо, тъй като тя съдържа разпоредби, които засягат националното законодателство, включително освобождаването от вносни сборове на горивата и смазочните материали, намиращи се в нормалните резервоари на превозните средства. С влизането ѝ в сила ще се създадат условия за развитие на транспортните връзки между България и Монголия, ще се улесни търговският обмен, ще се насърчи икономическото сътрудничество между двете държави и ще се подобри транспортната свързаност между Европа и Азия.

Със спогодбата се уреждат условията за извършване на превози на пътници по редовни, совалкови и случайни линии, както и международните автомобилни превози на товари.

Регламентирани са разрешителният режим, случаите на освобождаване от разрешителни, правилата относно каботажните превози, изискванията към превозните средства, както и мерките за контрол и санкциите при нарушения. Предвижда се и създаването на Смесена комисия между компетентните органи на двете държави, която ще координира прилагането на спогодбата и ще определя броя и вида на разрешителните и ще разглежда всички въпроси, свързани с международните автомобилни превози между България и Монголия.