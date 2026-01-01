54-годишен мъж е задържан за причиняване на лека телесна повреда на съпругата си при случай на домашно насилие в Търговище, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 23:46 часа на 8 юли в апартамент в жилищен блок в квартал „Запад“. По данни на полицията мъжът е нанесъл лека телесна повреда на съпругата си.

Извършителят е задържан в ареста на Районното управление в Търговище за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е образувано бързо полицейско производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие.