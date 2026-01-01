Броят на загиналите при двете земетресения във Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс.

Според най-новите данни броят на ранените при земетресенията от 24 юни е 16 740, а броят на останалите без дом – 17 907.

Временният президент Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу Венецуела, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната ѝ разполага с достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени.

"Венецуела разполага с блокирани по целия свят ресурси, които биха могли да подпомогнат този процес на възстановяване", заяви Родригес по държавния телевизионен канал (ВТВ), като добави, че средствата са необходими и за програми за заетост и образование.

САЩ, ЕС и други държави налагаха последователно все по-строги санкции срещу Венецуела през последните две десетилетия поради твърдения, че правителството се занимава с антидемократична дейност и че трафикантите на наркотици се чувстват на сигурно място в страната.

Много от тези мерки все още са в сила. Но след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро в началото на тази година, Вашингтон предостави целеви облекчения на петролния сектор на страната. След земетресенията САЩ разрешиха за четири месеца транзакции, свързани с помощта за пострадалите от земетресенията, които иначе биха били забранени от санкциите.

Делси Родригес заяви, че е изпратила писмо до британския крал Чарлз Трети, в което иска освобождаването на венецуелското злато, съхранявано в Банката на Англия. Тя също така заяви, че е разговаряла с ръководителя на Международния валутен фонд относно освобождаването на средства.

Банката на Англия е отказала да освободи около 31 тона венецуелско злато, съхранявано в нейните трезори. Златните кюлчета са предмет на продължителна съдебна битка в британските съдилища.