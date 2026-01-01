Спасители извадиха жив мъж изпод развалините на девететажна сграда във Венецуела при операция, определена като „чудодейна“, осем дни след опустошителните земетресения, разтърсили страната.

Ернан Алберто Гил Флорес е бил затрупан под около 8 метра отломки от срутения паркинг на търговски център в Ла Гуайра. В четвъртък той беше изваден жив след няколкодневна изключително сложна спасителна операция с участието на местни и международни екипи.

Гил, който е на около 40 години и е работил като охранител в търговския център, е в добро състояние, съобщиха от чилийската пожарна служба. След изваждането му той е транспортиран в медицинско заведение.

Според спасителите операцията е продължила повече от 70 часа.

„За щастие, когато приехме г-н Ернан в линейката, той беше стабилен“, заяви пред Reuters парамедикът от Венецуелския Червен кръст Луис Родригес, който участва в спасителната акция.

Съпругата на Гил – Гусвимар Гонсалес – разказа пред CNN, че през последните дни е живяла с мисълта, че съпругът ѝ е загинал.

„Преживяхме дни на огромна скръб. Но когато разбрах, че е жив, сякаш видях лъч светлина“, каза тя. „Той се държа като истински герой.“

Тя добави, че децата им го очакват у дома.

Видео, публикувано от чилийската пожарна служба, показва момента, в който спасителите за първи път установяват визуален контакт с Гил чрез специализирана камера, спусната в срутеното мазе на сградата.

На кадрите се виждат пръстите му, които се подават през малък процеп между масивни бетонни плочи и отломки.

Спасителните екипи съобщиха, че са поддържали постоянна връзка с него и са му доставяли вода, храна и медикаменти чрез маркуч и спринцовка.

Друго видео, разпространено в четвъртък, показва как главата и раменете на Гил постепенно се появяват измежду развалините.

Чилийската пожарна служба определи операцията като „изключително сложна“, тъй като конструкцията е останала нестабилна и съществувал постоянен риск от нови срутвания.

Себастиан Мокоркер от екипа на ООН за оценка и координация при бедствия заяви пред CNN, че подобни спасителни операции седем дни след земетресение са изключително редки.

По думите му т.нар. „златен прозорец“ за откриване на оцелели обикновено е около 72 часа, след което шансовете за оцеляване без достъп до вода намаляват драстично.

Въпреки това временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че издирвателните и спасителните операции ще продължат.

Според Червения кръст на Коста Рика спасителите са получили първия сигнал още в неделя, че под развалините на търговския център Galerías Playa Grande може да има жив човек.

По-късно присъствието на оцелял е било потвърдено с помощта на радар, сонар и оборудване за акустично откриване.

В продължение на три дни специалисти и спасители от около шест държави са работили, за да изградят безопасен тунел до затрупания мъж и да му осигурят животоподдържащи средства.

Видео, публикувано от президента на Ел Салвадор Найиб Букеле, показва как спасител разговаря с Гил и чрез маркуч му подава оранжева течност, вероятно електролитна напитка.

„Наранен ли си?“, пита спасителят.

„Не, не съм ранен. Просто ми е неудобно заради камъните“, отговаря Гил.

Букеле обясни, че операцията е била изключително трудна, тъй като изкопаният тунел се е срутвал многократно.

„Спасителни екипи от няколко държави работят неуморно, за да стабилизират, укрепят и обезопасят тунела, но това се оказа изключително трудно“, каза той.

След успешното спасяване Делси Родригес заяви:

„Днес празнуваме живота на Ернан Гил. Благодарим на всички национални и международни спасители, които вложиха силите, времето и сърцата си в тази мисия.“