Археолози разкриха древно светилище, за което се смята, че е на над 5000 години, при крепостта и могилата Тадъм близо до източния турски град Елязъг, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Новооткрития комплекс се намира в регион, граничещ с горното течение на река Ефрат, като включва храмова част, два олтара и три огнища, за които се предполага, че са били използвани при религиозни ритуали.

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Според археолозите мястото е построено и използвано за пръв път около 3000 г. пр.н.е. по време на Бронзовата епоха.

Разкопките са част от проект на име „Наследство за бъдещето“, като са координирани и подкрепени от Дирекцията по музейте на Елязъг, турското министерство на културата и туризма и валийството на окръга. Разкопки в Тадъм се извършват от 2025 година, като до момента в горната част на могилата са открити следи от времето на Османската империя, а по настоящем археолозите изследват по-долни пластове със значително по-стари обекти.