Руският президент Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин, предаде Укринформ.

„Днес обсъдихме заплахите и реалните предизвикателства, които съществуват в момента, преди есента, тъй като Путин подготвя нови удари срещу Украйна и според нас подготвя допълнителна мобилизация в Русия и разширяване на войната“, заяви Зеленски.

Той отбеляза още, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап. „Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това вече е 21-вият пакет от санкции. Днес Михол ме увери, че ще работи по 22-рия пакет от санкции. Ще сътрудничим и с други партньори извън ЕС, за да включат и те новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, посочи още в изявлението украинският президент.

„Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани. И това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме“, заяви Зеленски.

„Ние ценим факта, че по време на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз вие сте тук с нас, с Украйна. Вие подкрепяте Украйна, виждате какво се случва. Знаете какви са нашите нужди в областта на отбраната, нуждите за защита на човешкия живот“.

Ирландският министър-председател Михол Мартин днес пристигна на посещение в Киев. Той положи венци в памет на загиналите украински войници в украинската столица.

Украинският лидер също съобщи, че Русия ще засили атаките срещу кораби в Черно море. Той обвини Москва, че планира да попречи на износа на украинско зърно през Черноморието, цитира думите на Зеленски украинската агенция Интерфакс, предаде Ройтерс.

Междувременно президентът каза, че украински и американски екипи биха могли да се срещнат в САЩ в следващите дни.

Той добави, че вчера е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят идеи за това как да се даде нов тласък на мирните преговори.