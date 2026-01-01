Почина изтъкнатият археолог доц. д-р Павлина Владкова, съобщиха от Регионалния исторически музей във Велико Търново.

Българската археология загуби един от най-ярките и дългогодишни изследователи на римското културно наследство. Повече от четири десетилетия от живота си тя посвети на разкриването на тайните на античната история по българските земи, се посочва в съобщението.

Археологът д-р Павлина Владкова е завършила специалност „История“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, а нейният професионален път е неизменно свързан с великотърновския музей от 1980 г. Безспорни са заслугите й в разкриването на археологическите резервати Никополис ад Иструм и Нове, както и участието й в десетки български и международни археологически експедиции.

Със своята всеотдайност, висока ерудиция и благородство доц. д-р Павлина Владкова беше вдъхновение за поколения студенти и колеги, изказваме нашите най-искрени съболезнования на семейството и близките ѝ, се казва в съобщението.

Поклонението ще се извърши на 24 юли 2026 г. (петък) от 10:00 ч. в Гробищен парк – Велико Търново.