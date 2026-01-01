По сигнал на жителка на град Сливен е установен водач на лек автомобил „Мерцедес”, управлявал рисково на главен булевард в града. Това съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на електронната поща на ОДМВР-Сливен. Жената, подаваща сигнала, е приложила клип от видеорегистратор, на който е заснето рисково поведение на водач на лек автомобил „Мерцедес”.

МВР

С маневрите, които предприема и извършва водачът, създава реална опасност за живота и здравето на останалите участници в движението. Нарушението е заснето в 20,45 часа на 22 юли, на бул. „Бургаско шосе”, непосредствено преди кръстовище, регулирано със светофарна уредба.

Служители на сектор „Пътна полиция”-Сливен са установили и санкционирали водача. Той е на 22 години от град Сливен с 3 години стаж като шофьор. Досега не е санкциониран за груби нарушения, има четири фиша за маловажни нарушения на ЗДвП.