През следващата седмица – от 27 до 31 юли, в периода между 9 ч. и 18 ч. ще се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно ще се променя организацията на движение.

На 27 юли (понеделник) ще се работи по съоръжението при 95-и км на път I-8 София – Капитан Андреево в района на с. Нови Хан. При реализацията на дейностите ще бъде затворена лентата в посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата, в която не се работи.

На 29 юли (сряда) ще подменя тол рамката при 31-ви км на път II-18 Софийски околовръстен път, в района на Казичене, като временно ще бъде ограничено преминаването в дясното платно в посока кв. „Суходол“. Движението ще преминава двупосочно в свободните ленти.

В четвъртък - 30 юли, дейностите ще извършват при 276-и км на път I-1 София – лентата в посока към София и ще преминава в лентата, в която не се работи.

На 31 юли (петък) подмяна на камера ще има при 71-ви км на път II-16 Враца – София в района на гр. Нови Искър, като ще се спира движението в платното към с. Владо Тричков и ще се осъществява двупосочно в свободната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.