Депутатът от ДБ Мартин Димитров излезе с остри критики срещу управляващите и направените и гласувани от тях бюджети. По думите му реформи няма, но има тежък удар по светлата икономика.

"От бюджетите се вижда прогресивен дълг, прогресивен дефицит, прогресивни разходи, но прогресивни реформи няма. Управляващите удрят тежко светлата икономика. Бяха обявени цели за намаляване на корупцията, за затваряне на кранчета, но всъщност истинският удар е срещу светлата икономика, за която има по-висок осигурителен праг и промяна в почасовата заетост", посочи Димитров.

Според него всичко това води до сериозна бюджетна криза.

В здравеопазването имахме предложения за спиране на кранчета по отношение на обществените поръчки и преразпределение на бюджета по начин, който ще осигури максимален достъп на здравноосигурените хора, но всичко това беше отхвърлено, каза Александър Симидчиев от ДБ.

Всичко можеше да се случи по по-добър начин и един от механизмите беше да се вслушат и да приемат някои от нещата, коментира Симидчиев. Той посочи, че управляващите са приели през преходни и заключителни разпоредби промени, свързани с Кодекса за социално осигуряване, където са променили Закона за здравето, и днес ще приемат отново през преходни и заключителни разпоредби промени в големия бюджет, но за НЗОК това се е оказало „практически невъзможно“, въпреки че оттам можеха да се получат всички смислени неща за по-качествено здравеопазване.

Попитан дали съжалява, че са протестирали срещу бюджет, който е по-добър от сегашния, Симидчиев отговори, че двата бюджета нямат никаква реформа. Нито бюджетът на Желязков, нито този бюджет правят някаква крачка към реформиране на здравната система, смята той.

Владислав Панев от ДБ заяви, че когато правиш навременни разходи за превенция, тогава предотвратяваш огромните разходи за лечение на болни. Когато имаш икономически растеж, не правиш големи дефицити, защото нямаш резерви за реагиране. Тогава лечението може да бъде на смъртно легло, както беше при Жан Виденов, затова сравняваме сегашния бюджет с бюджета на Жан Виденов, каза той.