15-годишен тийнейджър подкара автомобила на майка си в Монтанско, съобщиха от полицията.

Младежът е спрян за проверка на 22 юли в село Сливовик. Колата е без поставени регистрационни табели.

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Справка показала, че превозното средство е собственост на 32-годишната майка на водача и е с прекратена регистрация от 12 юни поради заповед за прилагане на принудителна административна мярка на сектор „Пътна полиция“ след съставен акт за управление от неправоспособен водач.

На собственичката са съставени два акта по Закона за движението по пътищата за предоставено управление на нерегистрирано превозно средство.