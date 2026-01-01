Народното събрание прие на второ четене в пленарната зала Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Парламентът прие на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е 15,265 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на 6,745 млрд. евро за покриване на недостига.

През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е със 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Максималният месечен размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на нивото от 2025 г. - 1738,40 евро. Предвидено е отпадане на ковид добавката от 30,68 евро (60 лева) за новите пенсионери.

Според законопроекта, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 юли до 31 декември е 347,51 евро, а пенсиите са осъвременени по швейцарското правило със 7,8 процента.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 1 август 2026 г. става 620,20 евро, колкото е и размерът на минималната работна заплата за 2026 г. От същата дата максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се повишава на 2300 евро. Предвижда се още и увеличение на минималния осигурителен доход за определени икономически дейности.

От 1 август 2026 г. се предвижда държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт да заплащат личните си осигурителни вноски в съотношение между осигурителя и осигуреното лице 80:20, а от 1 януари 2027 г. - в съотношение 60:40.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се запазва от 398,81 евро.

Отхвърлени бяха предложенията на опозицията за увеличаване на обезщетенията за отглеждане на дете през втората година от майчинството, за безработица, за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии и запазване на настоящия максимален и минимален осигурителен доход.

Не беше прието и предложението на Венко Сабрутев („Продължаваме промяната") майките, които решат да се върнат по-рано на работа, да получават 100 процента от обезщетението за майчинство.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни, че през втората година, ако майката реши да се върне на работа, и в момента има стимул за това връщане в размер на 50 на сто от обезщетението. Тя посочи, че обезщетението има за цел да замести дохода и попита какъв доход замества 100-процентовото изплащане на обезщетение. Ще предложим цялостен пакет от мерки тогава, когато е възможно да бъде предложен, предвид обстоятелството, че трябва да започнем на чисто, каза министър Ефремова. По думите ѝ в средата на годината, когато се приема бюджетът за 2026 г., не започват на чисто.

Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г.

Заложените в него приходи и трансфери за тази година са 5,256 млрд. евро, колкото са и предвидените разходи.

Здравноосигурителните приходи да са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване, гласуваха депутатите.

Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5%.

Предвижда се приходите от здравноосигурителни вноски да нараснат с 249,2 млн. евро спрямо миналата година, а приходите от трансфери за здравно осигуряване да отбележат ръст от 156,2 млн. евро.

Запазва се размерът на здравноосигурителната вноска от 8% в съотношение 60:40 с изключение на държавните служители, за които съотношението е 80:20 работодател - служител.

За болнична медицинска помощ са предвидени 2,342 млрд. евро, за специализирана извънболнична медицинска помощ - 351,2 млн. евро, а за първична извънболнична медицинска помощ - 345,6 млн. евро. Заложените разходи за персонал са 48 157, 8 млн.евро.

Предвидено е плащанията за лекарствени продукти, медицински изделия и др. да са в размер на 1,334 млрд евро.

Единодушно със 192 гласа НС прие предложението на Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) и група депутати, с което се урежда здравноосигурителният статус на монасите - български граждани в манастира „Свети великомъченик Георги Зограф” в Света Гора, Атон - Република Гърция, като е записано, че към 1 август 2026 г. те се считат с непрекъснати здравноосигурителни права.

Петър Петров от „Възраждане“ посочи, че за поредна година предлагат повече пари за лечението на тежкоболни деца в чужбина като увеличението да е със 7,3 млн.евро.

Божидар Божанов от „Демократична България" обясни, че предлагат механизъм, по който НЗОК да не заплаща в пълен размер надлимитната дейност, имат и редица предложения, свързани с електронното здравеопазване.

Джевдет Чакъров подчерта, че между двете четения ДПС са предложи бюджетът за първична извънболнична медицинска помощ и специализирана помощ да бъде увеличен с 10%.

Предлага ни се бюджет, който е документ на пълно капитулиране пред това, което досега сме имали, коментира Александър Симидчиев от „Демократична България“. Според него е нужно пренасочване на ресурс към извънболничната помощ, каквото предложение имат.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че са направили шест конкретни предложения, които са отхвърлени от комисията или обявени за недопустими със спорни доводи.

По информация на НЗОК за шест месеца изразходваните средства за лечение на деца в чужбина са около 18 млн. евро и реално за следващите шест месеца ще има достатъчно налични средства, посочи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя увери че при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни пари.

В коментар на предложенията на ДБ министърът посочи, че в платформата "Е-здраве" има около 400 000 възрастни потребители, които имат достъп до здравните досиета на децата си – около 500 000, с което потребителите са общо около 900 000. Ще работим да се активизира сдвояването, за да има повече потребители и се достигне пълния таргет, защото има много здравна информация и непрекъснато се надграждат функционалностите, допълни Ивкова.

Разработва се „пуш бутон“, който ще позволява пациентите да сигнализират, ако не са били хоспитализирани или прегледани, за да се изпраща проверка в лечебните заведения, обясни тя.

Относно заплащането на младите лекари министър Ивкова заяви, че след приемането на закона за бюджета на НЗОК ще има възможност да започнат преговорите по националния рамков договор. Стартирани са преговорите по колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ и аз съм обещала на младите лекари, че ще ги подкрепя и няма да отстъпя от това свое обещание, изтъкна министърът.