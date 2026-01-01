7-годишно дете от полски произход се удави в басейн на хотел в Слънчев бряг в сряда. Това потвърдиха за NOVA от Районната прокуратура в Бургас. По време на инцидента около басейна не е имало спасител, посочиха от прокуратурата.

Десетгодишно момиче се е удавило в басейн на хотел в Ахелой

По случая е образувано досъдебно производство. Извършват се процесуално-следствени действия, а разследването продължава.

"Има образувано досъдебно производство и се води разследване, но не можем да дадем повече информация", казаха от държавното обвинение.