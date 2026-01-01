Президентът на Украйна Володимир Зеленски снощи заяви във вечерното си видеообръщение, че е предложил на бившия министър на отбраната Михайло Федоров ръководен пост, който би му позволил да консолидира технологичните способности на страната и да управлява тяхното по-нататъшно развитие, предаде Укринформ.

„Днес имах среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достоен пост, който би му позволил да консолидира технологичните способности на страната ни и да гарантира тяхното по-нататъшно развитие“, каза снощи Зеленски.

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Според президента опитът в сферата на сигурността на изпълняващия длъжността министър на отбраната Евген Хмара, както и постиженията в сферата на технологиите и на бойното поле, и операциите, извършени от подразделението „Алфа“, „говорят сами за себе си“. Той добави, че „точно това е необходимо в системата на правителствените институции“.

„Всички искаме едно и също: да победим врага и да създадем условията – на фронта и чрез натиск срещу Русия, които биха ни позволили да принудим Русия да сключи мир“, каза още Зеленски.