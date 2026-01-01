Президентът на Украйна Володимир Зеленски се сблъсква с обществено недоволство и напрежение в армията след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров – решение, което идва въпреки успехите на страната в използването на военни технологии срещу руската инвазия.

Федоров, който преди това беше министър на дигиталната трансформация, заемаше поста едва шест месеца. Той беше популярен сред част от военнослужещите заради инициативите за подобряване на заплащането, ротацията на фронтовата линия и развитието на безпилотните технологии.

Неговият наследник ще стане петият министър на отбраната на Украйна след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г.

На 35 години Федоров се превърна в един от най-разпознаваемите защитници на технологичния подход във войната. Под негово ръководство Украйна разшири производството на дронове, които изиграха ключова роля при отблъскването на руски атаки и при удари срещу стратегически обекти на руска територия.

Той подкрепяше развитието на украински компании за производство на безпилотни системи, включително дронове със среден обсег, използвани за ограничаване на руските операции в Черно море и около окупирания Крим.

Въпреки това Федоров влезе в конфликт с част от военната йерархия. По време на пресконференция след отстраняването си той заяви, че решенията в армията понякога се вземат на база лоялност, а не на реални данни, и обвини свои опоненти в саботиране на реформите.

Напрежение с военното ръководство

Отстраняването на Михайло Федоров стана на фона на мащабни промени в украинското правителство. Президентството не посочи официална причина за решението, при което поста си загуби и премиерът Юлия Свириденко.

Ден преди смяната Зеленски проведе продължителна среща с Федоров и заяви, че е необходимо „единство“ между Министерството на отбраната и армията – изказване, което беше възприето като знак за съществуващи разногласия.

Според анализатори основното напрежение е било между Федоров и началника на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски относно начина на управление на армията и провеждането на реформите.

След освобождаването си Федоров отправи критики към Сирски, заявявайки, че армията се нуждае от реални промени и че проблемите с мобилизацията не могат да бъдат решени без реформа във военната система.

„Не може да се реши въпросът с мобилизацията, ако няма реални промени във войската“, каза той.

Фьодоров също обвини част от командването, че се съпротивлява на реформите, и заяви, че някои силни военни лидери са били отстранени.

Протести в Киев

Решението предизвика протести в Киев, където стотици предимно млади хора излязоха да изразят несъгласието си с отстраняването на министъра.

Някои военнослужещи също реагираха негативно. Павло Елизаров, заместник-командващ на украинските военновъздушни сили и известен командир на подразделение за дронове, подаде оставка, като определи освобождаването на Федоров като удар върху отбранителните способности на страната.

В последното си изявление Федоров посочи като свои постижения увеличаването на производството и доставките на дронове, както и въвеждането на нови модели за набиране и заплащане на военнослужещи.

Украинската кампания с дронове се превърна в един от ключовите елементи на войната през последните месеци. Киев използва безпилотни апарати за атаки срещу военни цели, кораби и енергийна инфраструктура в Русия.

Междувременно руските ракетни удари срещу украински градове продължават. Последните атаки срещу Киев доведоха до жертви сред цивилното население, а според ООН юни е бил най-смъртоносният месец за украинските граждани от пролетта на 2022 г. насам.

Зеленски продължава да настоява съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за противовъздушната отбрана на страната, включително чрез предоставяне на системи, способни да прихващат най-модерните руски балистични ракети.