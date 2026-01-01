С тържествена церемония в Стара Загора бяха изпратени 97 военнослужещи, които ще участват в състава на силите на Регионално командване „Запад“ от мисията на НАТО в Косово (KFOR). Контингентът е съставен основно от военнослужещи от Втора Тунджанска механизирана бригада, както и от Съвместното командване на силите, Служба „Военна полиция“, Мобилната комуникационно-информационна система и Военномедицинската академия.

През следващите шест месеца българските военнослужещи ще бъдат дислоцирани в база „Виладжио – Италия“, откъдето ще изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност.

От името на ръководството на Министерството на отбраната началникът на политическия кабинет на министъра на отбраната Владко Владов пожела успешна мисия на контингента. Той подчерта, че участието в операцията е важно както за повишаването на способностите на Българската армия, така и за изпълнението на съюзническите ангажименти на страната.

„Участието на контингента от българските въоръжени сили в операцията на НАТО KFOR винаги е давало ясен знак, че нашата страна активно допринася за успеха на алианса, укрепването на мира и стабилността в региона на Западните Балкани“, заяви Владов.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков припомни, че България участва в мисията на НАТО в Косово вече 26 години.

БТА

„Вие отивате там, за да помогнете, не отивате, за да налагате“, обърна се той към военнослужещите, като подчерта, че тяхната задача е да допринасят за мира, стабилността и сигурността в Косово.

Помощник-националният командир на контингента майор Деян Манолов изрази увереност, че военнослужещите ще изпълнят успешно поставените задачи.

„Всички трябва и ще бъдем един екип, който се основава на личния пример, морала и дисциплината“, каза той.

По време на церемонията заместник-кметът на Стара Загора Милена Желева връчи на контингента знамето на града като символ на подкрепата на старозагорци, както и икона на свети Георги Победоносец – покровител на Българската армия. Контингентът получи икона и от Министерството на отбраната, както и сертификат от генерал-майор Деян Дешков.

За здравето и успешното изпълнение на мисията беше отслужен водосвет от представители на Старозагорската света митрополия.

На церемонията присъстваха представители на Министерството на отбраната, Българската армия, местната власт и държавни институции.