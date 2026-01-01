Всеки втори тежкотоварен камион над 12 тона, спрян при специализирана акция на автомагистрала „Тракия", е бил с компрометирани и опасни за движението гуми. Това показват стряскащите резултати от операцията на ОДМВР-Сливен, насочена към техническата изправност на тежкия трафик.

Проверките се извършват на паркинга при 265-ия километър от аутобана.

Контролът по трасето е засилен и чрез наблюдение от въздуха. С помощта на дрон полицаите следят в реално време за опасни маневри и нерегламентирани изпреварвания в забранените за камиони участъци. Равносметката само от първия час на проверката обаче показва сериозно нехайство по отношение на безопасността.

БГНЕС

БГНЕС

Органите на реда отчитат притеснителна тенденция масово се поддържат само влекачите, докато ремаркетата се оставят в критично техническо състояние.

„Към момента сме проверили едва 6 автомобила, като на три от тях ремаркетата им са с изключително опасни гуми – имат отлепвания от протектора, липсващи парчета, а на места се вижда дори основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркетата. А това е състав от ППС, което трябва да бъде изправно в своята цялост", съобщи комисар Димитър Кикьов от ОДМВР-Сливен.

Проверката на ОДМВР-Сливен в района продължава. От Пътна полиция напомнят, че санкциите за подобни технически неизправности са безкомпромисни, като превозните средства се спират от движение до пълното отстраняване на проблемите.

БГНЕС

 

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