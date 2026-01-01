Европейската прокуратура съобщи , че четирима настоящи гръцки депутати са сред 22 души, срещу които са повдигнати обвинения по разследване за предполагаема измама с европейски земеделски субсидии за милиони евро, разтърсила гръцкото правителство.

Обвинения са повдигнати срещу 22-ма обвиняеми, включително четирима настоящи членове на гръцкия парламент, няколко бивши високопоставени държавни служители и политически съветници за предполагаема организирана схема за злоупотреба със средства от земеделски фондове, предаде АФП.

Сред обвинените са бивш политически секретар на управляващата партия „Нова демокрация“ и бивши служители на държавната агенция OPEKEPE, която разпределя субсидиите, включително неин бивш председател.

Според Европейската прокуратура депутатите са разследвани за предполагаемо подстрекаване към злоупотреба с доверие, незаконно управление на средства от ЕС, предоставяне на неверни данни и опит за компютърна измама.

Разследващите твърдят, че обвиняемите са помогнали на десетки лица да подават заявления за субсидии за земи, които не притежават, както и да завишават броя на животните в стопанствата си.

Доказателствата сочат още за незаконна намеса в административни и контролни процедури, промени в данни след приключване на проверките, прикриване и манипулиране на резултати от инспекции и издаване на неверни удостоверения.

Част от получателите на средствата изобщо не са имали връзка със земеделието. Повечето от неправомерно изплатените субсидии са били насочени към остров Крит.

Случаят увеличава натиска върху консервативния премиер Кириакос Мицотакис, чието семейство има силно политическо влияние на Крит от повече от век.

При доказване на вина обвиняемите могат да получат до пет години затвор и глоби.

Европейската прокуратура съобщи още, че обвиненията срещу седем други депутати и двама бивши народни представители са били отхвърлени поради липса на доказателства, а трима бивши депутати остават обект на разследване.