Неонацист, който трябваше да излежава присъда в женски затвор, но бе заподозрян в нарушаване на германските закони за полова самоидентификация, в крайна сметка бе изпратен в мъжки затвор, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Марла-Свеня Либих, чието предишно име преди да обяви смяна на пола си бе Свен, беше екстрадирана вчера от Чехия в женски затвор в град Кемниц, Източна Германия.

Ръководството на затвора обаче реши, че тя трябва да излежава присъдата си в мъжки затвор, съобщи говорител на Министерството на правосъдието.

Снощи Либих бе преместена в затвора в Цайтхайн в същата провинция - Саксония.

Петдесет и петгодишната Марла-Свеня Либих беше водеща фигура на крайнодясната политическа сцена на Източна Германия от десетилетия.

Тя изчезна миналия август, след като не се яви в женски затвор в Германия, където трябваше да излежи присъда от година и половина за престъпления, включително подбуждане към расова омраза и клевета.

В началото на април Либих беше арестувана в Чехия, където съдът по-късно одобри искането за екстрадиция от Германия.

В края на 2024 г. Свен Либих обяви, че вече е жена, след като реформа улесни легалната промяна на пола.

Този ход беше широко възприет като опит за осмиване на Закона за самоопределение на Германия, който влезе в сила през ноември 2024 г., и предизвика дебат относно риска от злоупотреба с новото законодателство.

През 2022 г. Свен Либих прекъсна шествието “Прайд” на ЛГБТ+ общността в източната част на страната - бастион както на неонацисткото движение, така и на германската крайна десница – описвайки участниците като “паразити на обществото“, съобщиха активисти.

Сегашното правителство, водено от консерватора Фридрих Мерц, след идването си на власт миналата година, обяви, че ще преразгледа закона.