Министърът на туризма Илин Димитров и посланикът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в България Абдулрахман Ахмед Султан Еса Ал Джабер обсъдиха възможностите за подобряване на директната въздушна свързаност на България с далечни пазари чрез глобалните авиационни хъбове в ОАЕ, съобщиха от Министерството.

В рамките на разговора беше разгледана възможността за започване на институционален и бизнес диалог относно потенциална директна въздушна линия между София и Абу Даби. Министър Димитров предложи да бъдат установени работни контакти с „Етихад Еъруейз“ (Etihad Airways) и заяви готовност още през следващата седмица да бъде организирана среща с представители на авиокомпанията, българските институции и туристическия бизнес.

„Ще съдействаме за установяването на пряк диалог между авиокомпаниите, летището и туристическия бизнес“, заяви министър Димитров. Министърът подчерта, че българската страна разполага с активен туристически сектор и туроператори, които имат интерес да участват в оценката на потенциала на подобна връзка. За България е важно да запази конкурентен достъп до далечни пазари в Азия, Африка, Австралия и Близкия изток.

Посланик Ал Джабер определи идеята като отлична възможност и пое ангажимент да представи българския интерес пред Etihad Airways.

Двете страни обсъдиха и възможностите за разширяване на сътрудничеството с други авиокомпании от ОАЕ, сред които "Флайдубай" (flydubai) и "Еър Арабия" (Air Arabia). Целта е да бъдат проучени различни пазарни решения за подобряване на честотата, капацитета и достъпа на страната до международни маршрути с едно прекачване през ОАЕ.

По време на срещата беше разгледана и възможността университети от ОАЕ да се включат в създаваната по инициатива на Министерството на туризма Асоциация на висшите училища, които подготвят кадри за туристическия сектор. Предложението предвижда обмен на студенти и преподаватели, споделяне на добри практики и изграждане на по-тясна връзка между туристическото образование и бизнеса.

Посланик Ал Джабер изрази пълна подкрепа за развитието на образователното партньорство и готовност да представи инициативата пред университетите в ОАЕ.

В началото на седмицата Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти съобщи, че започва инициатива за привличане на нови авиокомпании, сред които „Етихад Еъруейз“, и ще представи официална позиция пред министерствата на туризма и на транспорта. След оттеглянето на „Катар Еъруейз“ (Qatar Airways) България загуби една от най-важните си въздушни връзки към Азия, Индийския океан, Африка, Австралия и Близкия изток, посочиха тогава от Асоциацията и допълниха, че това се отразява пряко на туристическия бизнес, конкурентоспособността на страната и възможностите за развитие на входящия и изходящия туризъм.

Нови контакти между туроператори, по-добро представяне на България пред катарската публика и партньорства в туристическото образование бяха сред темите в разговора вчера на министър Димитров с посланика на Катар Фахад Ал-Мушайри.