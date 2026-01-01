Представители на гражданската инициатива „Пловдив град за хората“ протестираха пред сградата на Общинския съвет в Пловдив с искане за подобряване на градския транспорт и разглеждане на подписка, подкрепена от над 1400 жители на града.

В подписката са формулирани предложения за поетапно преминаване към 100% общински градски транспорт, както и за по-добро управление на транспортната система. Протестът е бил разрешен от Община Пловдив.

Пред БТА организаторът на протеста и член на инициативата Павел Начев заяви, че Пловдив е единствената голяма община в страната, която разчита изцяло на частен консорциум за градския транспорт.

„Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството и над услугата“, каза той.

БТА

По думите му проблемите, за които гражданите сигнализират в социалните мрежи, са следствие именно от липсата на добре функциониращ общински транспорт.

Сред исканията в подписката са още да заработят валидаторите за електронно таксуване, да се спазват разписанията, да бъдат изготвени нови графици, съобразени с нуждите на града, както и да бъдат осигурени повече автобуси по най-натоварените линии.

Начев посочи, че подписката е подкрепена от над 1400 души, като подписите, ЕГН-тата и адресите са проверени от ГРАО.

„Искаме просто да спазят закона, да внесат тези точки, както е по закон, и да не използват оправдания за това, че няма становище от общината“, заяви той.

Протестиращите настояват и за повече прозрачност и отчетност при управлението на градския транспорт, както и местната власт да не оправдава проблемите с частните превозвачи или с наследени затруднения.

Подписката не беше включена в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. След протеста представители на инициативата влязоха в залата, където председателят на Общинския съвет Атанас Узунов заяви, че тя ще бъде разгледана на заседанието на 3 август – деня, в който изтича законовият срок за произнасяне.