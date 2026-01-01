Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова заяви, че е важно подкрепата за Украйна да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, както и да се поддържа натискът върху Русия, за да бъде принудена да седне на масата за преговори, предаде Укринформ.

По време на посещението си в Киев тя отбеляза и интереса на България към сътрудничество с Украйна в производството на дронове.

Президентът Володимир Зеленски проведе срещи с високопоставени представители на държавите, участващи в Петата среща на върха "Украйна-Югоизточна Европа", съобщи пресслужбата на украинското президентство.

Миналия месец българският премиер Румен Радев, заяви, че с украинския президент Володимир Зеленски са разговаряли за възможностите нашата страна да използва опита на Украйна в производството на дронове. Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, може да осъществим трансфер на тези технологии в България със съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на Българската армия, посочи тогава Радев.

Зеленски благодари на партньорите за подкрепата им към Украйна и открои съвместната работа както на двустранно равнище, така и в рамките на Коалицията на желаещите и други многостранни формати. "Всички можете да видите какво вече постигнаха Украйна и нашият народ. На срещата на върха на НАТО в Анкара беше ясно признато, че Украйна допринася за общата сигурност на евроатлантическата общност, към която всички принадлежим", заяви украинският президент.

Той призова и за засилване на санкционния натиск срещу Москва. "Двадесет и първият пакет от санкции вече е на масата. Моля, подкрепете този пакет. Не позволявайте на Русия да заобикаля санкциите. Трябва да се съсредоточим върху източниците на финансиране на Путин, особено върху руския енергиен износ. Парите подхранват неговите амбиции. Мирът ще се приближи, когато натискът сведе руските приходи до минимум", заяви той.

В срещата в Киев взеха участие също президентът на Албания Байрам Бегай, президентът на Сърбия Александър Вучич, хърватският министър-председател Андрей Пленкович, президентът на Молдова Мая Санду, румънският президент Никушор Дан, словенският министър-председател Янез Янша, вицепремиерът по европейските въпроси на Северна Македония Беким Сали, както и вицепремиерът по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович.