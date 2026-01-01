Камарата на представителите на САЩ снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, предаде Ройтерс.

С 308 гласа „за“ срещу 117 „против“ законопроектът бе приет и бе изпратен за разглеждане в Сената на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камара на американския законодателен орган, часовниците в САЩ няма да се върнат към стандартното време през ноември. Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.

Смяната между лятно и зимно часово време има за цел по-ефективното използване на дневната светлина и намаляване на разходите за електроенергия. Идеята е предложена още през XVIII век от американския държавник и учен Бенджамин Франклин, но реално започва да се прилага по време на Първата световна война. През 1916 г. Германия и Австро-Унгария първи въвеждат лятното часово време, за да пестят въглища и енергийни ресурси, а скоро след това примерът им е последван от други държави.

След Втората световна война практиката е отменяна и възстановявана в различни страни. През 70-те години на XX век, по време на петролната криза, много европейски държави отново въвеждат лятното часово време като мярка за икономия на енергия.

В Европейския съюз смяната на времето е хармонизирана през 1996 г. – часовниците се преместват с един час напред в последната неделя на март и с един час назад в последната неделя на октомври.

През последните години обаче все повече учени и лекари поставят под въпрос ползите от тази практика. Според редица изследвания смяната на часовото време може да наруши биологичния ритъм, съня и да повиши риска от здравословни проблеми. Затова през 2019 г. Европейският парламент подкрепи идеята за премахване на сезонната смяна на часовниците, но държавите членки все още не са постигнали съгласие дали да останат постоянно на лятно или на зимно часово време. Затова практиката продължава и днес.