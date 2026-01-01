Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“. На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков.

На 8 юли парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той бе предложен от Министерския съвет с мандат от пет години.

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Преди избора на Гечев Тутеков изпълняваше функциите на председател на Агенцията. През март 2020 г. Тутеков сам поиска да бъде освободен от длъжността заместник-председател на ДАР.

Кой е Асен Тутеков?

Асен Тутеков е дългогодишен служител в българските разузнавателни служби с над три десетилетия професионален опит в сферата на националната сигурност и разузнаването, гласи биографията му, публикувана в сайта на ДАР.

Роден е на 16 май 1968 г. в София. Завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен.

Професионалната му кариера започва в частния сектор, където между 1992 и 1996 г. е управител, собственик и съдружник в частни компании. През 1996 г. постъпва в тогавашната Национална разузнавателна служба. Започва като оперативен служител, а впоследствие последователно заема различни ръководни длъжности, включително заместник-началник и началник на отдел.

Асен Тутеков ще е и.ф председател на Държавна агенция „Разузнаване“

След създаването на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) през 2015 г. е назначен за директор на дирекция „Информация и анализ“. В периода 2016–2018 г. е офицер за връзка на ДАР, като общият му задграничен професионален опит възлиза на 11 години.

През май 2018 г. с решение на Министерския съвет е назначен за заместник-председател на ДАР. На 1 март 2020 г. се оттегля от поста и напуска агенцията, но през юли 2021 г. отново е назначен за заместник-председател на ДАР.

През юни 2026 г. с решение на Министерския съвет е определен за изпълняващ функциите председател на Държавна агенция „Разузнаване“. През юли 2026 г. заема длъжността заместник-председател на агенцията.

Асен Тутеков владее английски, румънски и руски език. Носител е на орден „За гражданска доблест и заслуга“ II степен.

Женен е и има едно дете.