Дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е взривил днес в поле, съобщи молдовската полиция, цитирана от ДПА.

Неидентифицираният безпилотен летателен апарат е паднал в район Щефан Вода в югоизточна част на страната, като е предизвикал малък пожар, съобщи полицията в приложението Телеграм. Не се съобщава за пострадали.

Експерти извършват оглед на мястото на падането. Украински медии съобщиха, че руски дрон „Бандерол“ се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса, и е пресякъл границата с Молдова.

Министерството на външните работи на Молдова категорично осъди нарушаването на въздушното пространство на страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Ведомството определи инцидента като сериозно нарушение на суверенитета на страната и предупреди за риска, който подобни ситуации представляват за сигурността на гражданите.

„Този инцидент представлява сериозно нарушение на суверенитета на Република Молдова и пряка заплаха за сигурността на нашите граждани. Подобни инциденти са неприемливи. Войната на Руската федерация срещу Украйна продължава да има преки последици за сигурността на Република Молдова“, се посочва в изявлението на Министерството на външните работи на Молдова.